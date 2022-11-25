Как отучить кошек запрыгивать на стол

Обзор блока питания LUMO S-150-24 24В 6.3А 150Вт Выбирая блок питания для светодиодной ленты я купил за 430 рублей один из самых дешёвых 150-ваттных блоков питания с возможностью регулировки…

Обзор блока питания для светодиодной ленты Smart Aura SA-STD150W24 24В 6.25А 150Вт Когда планируется установка более двух метров светодиодной ленты, лучше покупать ленту с напряжением питания 24 вольта (потери на тонких дорожках…

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Wi-Fi счетчик, выключатель, реле напряжения, энергомер TOMZN TOB9-VAP Это устройство занимает всего одно стандартное место на DIN-рейке в электрощитке, подключается к умному дому Smartlife/Tuya по Wi-Fi и выполняет…

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Wi-Fi счетчик, энергомер, реле напряжения, выключатель Atorch GR2PWS Это устройство устанавливается в электрощиток на DIN-рейку, подключается по Wi-Fi к умному дому Tuya/Smartlife и позволяет дистанционно включать…

Проблема измерения сопротивления смотанного кабеля Всё началось с того, что при измерении сопротивления кабеля, смотанного в бухту, прибор YR1035+ показал совершенно нереальное значение (в семь раз…

Светодиодная лента FCOB "Ra90 10 Вт/м" с AliExpress Эту дешёвую светодиодную ленту предлагает множество продавцов на AliExpress. У всех одинаковые картинки и указаны одни и те же очень неплохие…