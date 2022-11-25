Как отучить кошек запрыгивать на стол

Проверил, действительно работает!
Отрезаем полоску широкой липкой ленты (в народе "скотч") и кладём на защищаемый предмет липкой стороной вверх.
Как только кошка, запрыгнет на этот предмет, она "приклеится": Малаша попалась на преступлении.
Большинству кошек достаточно одного раза. После этого они никогда не будут лезть туда, где с ними случилась такая беда. Для самых непонятливых процедуру можно повторить, и тогда уж точно никогда, или почти никогда. :)
Глафиру я так отучил залезать на увлажнитель воздуха (ей нравилось, что в попу дует влажный воздух). Беда в том, что у увлажнителя сверху сенсорные кнопки и Глаша подушечками лап нажимала их, переключая режимы и выключая увлажнитель. После одной полоски скотча больше ни одной попытки запрыгнуть на увлажнитель не было.
Всем мира!
© 2022, Алексей Надёжин
Двенадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог на сайте ammo1.ru, в ЖЖ, Дзен, МирТесен, Telegram.
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