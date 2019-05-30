Алексей Надёжин (ammo1) wrote,
Алексей Надёжин
ammo1
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Бесплатная разлочка USB модема

Почти все модемы, продаваемые мобильными операторами, работают только с симкартами "своего" оператора (залочены). Существуют очень простые способы, как заставить операторские модемы работать с любыми симками (разлочить).




Если набрать в поисковике "разлочка USB-модема" найдётся множество сайтов, где предлагают разлочить USB-модемы за деньги и может даже создаться впечателение, что бесплатного способа разлочки не существует. Конечно же это не так.

Среди имеющихся у меня пяти модемов четыре оказались Huawei и один ZTE (белый Билайн). С Huawei всё совсем просто. Понадобятся две программы - DC Unlocker и Huawei calculator (их можно скачать тут, пароль архива 123).

1. Ставим в модем симку другого оператора.

2. Подключаем модем, устанавливаем с появившегося виртуального CD-ROM программу и драйвер.

3. Запускаем. У мегафоновских модемов появляется сообщение "Установите sim-карту Мегафон".



4. Закрываем программу, запускаем DC Unlocker и Huawei calculator. В анлокере нажимаем кнопку с лупой. Если всё хорошо, появится информация о модеме и статус "Locked". Копируем IMEI в калькулятор и нажимаем Calc.



5. В анлокере вводим внизу команду AT^CARDLOCK="ваш код v2 code" (в моём случае AT^CARDLOCK="82957483") и нажимаем Enter. Модем ответит ОК.

6. Ещё раз нажимаем лупу и убеждаемся, что статус сменился на Unlocked.



7. Если модем будет использоваться на компьютере, возможно понадобится поменять APN в настройках программы.

Вот с модемом Мегафон и программой от него у меня отлично работает бесплатный интернет Danycom (ammo1.livejournal.com/1043438.html).



Способ разлочки и программы я почерпнул из этого ролика.

C модемами ZTE всё несколько сложнее. Инструкцию по разлочке можно найти на 4PDA (в шапке ветки: полезные ссылки - разблокировка модема). У меня пока усидчивости не хватило, да и четырёх Хуавеев достаточно. :)

© 2019, Алексей Надёжин

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Основная тема моего блога - техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
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Tags: Компьютерное, Лайфхак, Мобильный интернет
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