Алексей Надёжин (ammo1) wrote,
Алексей Надёжин
ammo1
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Выгоден ли многотарифный электросчётчик

В комментариях к моему тесту потребления стиральной машины (ammo1.livejournal.com/1039182.html) несколько человек сделали предположение, что многотарифный учёт электроэнергии не выгоден.
Это очень просто проверить.




У меня установлен двухтарифный счётчик. За 14 лет он насчитал 24600 кВтч по дневному тарифу и 8200 кВтч по ночному тарифу.

Сейчас при двухтарифном учёте электроэнергия в Москве стоит 5.03 руб по дневному тарифу и 1.37 руб по ночному для квартир с электроплитами. Если умножить потребление за все годы на текущие тарифы и сложить получится 134982 рубля.

При однотарифном учёте 1 кВтч стоит 4.37 руб. Если бы счётчик был однотарифным, он бы насчитал 24600+8200=32800 кВтч. Умножаем на тариф и получаем 143336 руб, что дороже на 6%, чем получилось при двухтарифном учёте. В моём случае двухтарифный учёт оказался выгодней, хоть и не сильно.

Я посмотрел, какие цифры на счётчиках у соседей по лестничной площадке:

Квартира 1: 54086/21348 - двухтарифный учёт выгодней не 9%.
Квартира 2: 27772/10650 - двухтарифный учёт также выгодней не 9%.
Квартира 3: 14148/9721 - двухтарифный учёт выгодней на целых 23%.

Моя знакомая прислала мне цифры с трёхтарифного счётчика.



1767/1975/2230 - трёхтарифный учёт выгодней однотарифного на 22.5%.

Если у вас стоит двухтарифный или трёхтарифный счётчик, проверьте по моему методу, насколько он выгодней однотарифного.

Я на скорую руку сделал калькулятор в Excel'е.



Введите цифры со своего многотарифного счётчика в обведённые жирным ячейки и получите результаты для разных тарифов. При необходимости, скорректируете тарифы для своего региона.

Калькулятор в таблицах Google: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFkHp3o_vzOWtivtJ3s0HK6NDD3cdFzFQWtFTaRtk_o/edit?usp=sharing.

Он же в Excel: http://ammo1.ru/aa/pic19a/mnogotarif.xls

Расскажите в комментариях, что у вас получилось.

© 2019, Алексей Надёжин



Основная тема моего блога - техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
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Tags: ЖКХ, Экономия, Электрика
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