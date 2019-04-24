Выгоден ли многотарифный электросчётчик

Ежедневный блог о технике и не только Читайте в моём блоге обзоры техники, узнавайте об интересных событиях и полезных сайтах, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы, слушайте…

Терминатор коронавируса Американская компания Xenex уже несколько лет производит мобильные системы дезинфекции. И тут настал её звёздный час - мир охватила пандемия…

Велозамок, который невозможно вскрыть Наткнулся на статью про лёгкий замок для велосипеда, который вроде как невозможно вскрыть. Это английский замок Litelok, который стоит от 60…

Lenovo выпустили электросамокат 28 апреля в Китае появился в продаже электросамокат Lenovo M2. Вполне возможно, что этим летом он станет популярным. В Китае Lenovo M2 стоит…

Иранское облако оказалось не тем, что я думал Оказалось, что облачный сервис trainbit.com, о котором я рассказывал вчера, удаляет файлы, если они не скачивались месяц. Я прочитал об этом…

Пять терабайт в облаке нахаляву upd.: Я ошибся. Этот сервис нельзя использовать для долговременного хранения файлов. Он удаляет их через месяц! Иранский облачный сервис Trainbit…

Обзор: Облачная охранная сигнализация Security Hub Российская система охранно-пожарной сигнализации SecurityHub работает с проводными и беспроводными датчиками, умеет дистанционно управлять…

Комплект POE-видеонаблюдения Я много раз рассказывал о том, как построить систему видеонаблюдения, но многим это кажется сложным. Для них существуют готовые комплекты.…