Выгоден ли многотарифный электросчётчик

Это очень просто проверить.
У меня установлен двухтарифный счётчик. За 14 лет он насчитал 24600 кВтч по дневному тарифу и 8200 кВтч по ночному тарифу.
Сейчас при двухтарифном учёте электроэнергия в Москве стоит 5.03 руб по дневному тарифу и 1.37 руб по ночному для квартир с электроплитами. Если умножить потребление за все годы на текущие тарифы и сложить получится 134982 рубля.
При однотарифном учёте 1 кВтч стоит 4.37 руб. Если бы счётчик был однотарифным, он бы насчитал 24600+8200=32800 кВтч. Умножаем на тариф и получаем 143336 руб, что дороже на 6%, чем получилось при двухтарифном учёте. В моём случае двухтарифный учёт оказался выгодней, хоть и не сильно.
Я посмотрел, какие цифры на счётчиках у соседей по лестничной площадке:
Квартира 1: 54086/21348 - двухтарифный учёт выгодней не 9%.
Квартира 2: 27772/10650 - двухтарифный учёт также выгодней не 9%.
Квартира 3: 14148/9721 - двухтарифный учёт выгодней на целых 23%.
Моя знакомая прислала мне цифры с трёхтарифного счётчика.
1767/1975/2230 - трёхтарифный учёт выгодней однотарифного на 22.5%.
Если у вас стоит двухтарифный или трёхтарифный счётчик, проверьте по моему методу, насколько он выгодней однотарифного.
Я на скорую руку сделал калькулятор в Excel'е.
Введите цифры со своего многотарифного счётчика в обведённые жирным ячейки и получите результаты для разных тарифов. При необходимости, скорректируете тарифы для своего региона.
Калькулятор в таблицах Google: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFkHp3o_vzOWtivtJ3s0HK6NDD3cdFzFQWtFTaRtk_o/edit?usp=sharing.
Он же в Excel: http://ammo1.ru/aa/pic19a/mnogotarif.xls
Расскажите в комментариях, что у вас получилось.
© 2019, Алексей Надёжин
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