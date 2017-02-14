*** Этот пост можно считать частично рекламным: рекламу в нём я заказал сам у себя ***Второй день болею. Вчера не было сил вставать совсем, сегодня начал потихоньку вылезать из постели. Так как дома я сейчас один (не считая кошек) и не выходил уже два дня, встал вопрос о добыче еды. :)