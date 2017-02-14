В отличие от обычных ламп накаливания, различающихся только мощностью и качеством изготовления, светодиодные лампы имеют много параметров, влияющих на качество и безопасность освещения. Я расскажу об основных параметрах светодиодных ламп и порекомендую, какие лампы лучше подойдут для дома.…
Ещё несколько лет назад щелочные (alkaline) батарейки любых брендов можно было смело покупать - даже самые дешёвые отличались по ёмкости от самых дорогих в худшем случае в полтора раза. Сейчас всё изменилось.
На маркетплейсах появились дешёвые батарейки бренда Goodhelper. Я купил их и изучил.
Покупать компьютер мне было не по карману, поэтому я решил собрать компьютер сам, совершенно не представляя, как это делать. Это сейчас есть интернет и всегда можно поискать ответы на любые вопросы, а тогда скудными источниками информации были друзья и продавцы на рынке.
Собирая компьютер, я экономил на всём. Я купил советский корпус-Desktop, который оказался слегка нестандартным, но безымянная материнская плата с 286 процессором в него всё-таки влезла.
В плату втыкалась здоровенная мультикарта с портами COM, LPT, контроллер дисководов и жёсткого диска MFM, а также видеокарта.