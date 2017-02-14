promo ammo1 февраль 14, 2017 19:00 169
Buy for 100 tokens
Как выбрать светодиодную лампу
В отличие от обычных ламп накаливания, различающихся только мощностью и качеством изготовления, светодиодные лампы имеют много параметров, влияющих на качество и безопасность освещения. Я расскажу об основных параметрах светодиодных ламп и порекомендую, какие лампы лучше подойдут для дома.…
Orange

Взорвалась обычная щелочная (alkaline) батарейка

Я был уверен, что такого произойти не может. Но, как говорится, раз в год и палка стреляет. У моего читателя щелочная батарейка взорвалась сама по себе, лёжа в упаковке.



Collapse )
Orange

Батарейки Goodhelper Alkaline: дно пробито

Ещё несколько лет назад щелочные (alkaline) батарейки любых брендов можно было смело покупать - даже самые дешёвые отличались по ёмкости от самых дорогих в худшем случае в полтора раза. Сейчас всё изменилось.

На маркетплейсах появились дешёвые батарейки бренда Goodhelper. Я купил их и изучил.



Collapse )
Orange

Болею, рекламирую Яндекс.Лавку

*** Этот пост можно считать частично рекламным: рекламу в нём я заказал сам у себя ***

Второй день болею. Вчера не было сил вставать совсем, сегодня начал потихоньку вылезать из постели. Так как дома я сейчас один (не считая кошек) и не выходил уже два дня, встал вопрос о добыче еды. :)



Collapse )
Orange

Мой первый PC

Шёл 1994 год. У меня дома уже давно был компьютер - БК-0011М (я писал о нём http://ammo1.livejournal.com/158018.html, о клубе БК http://ammo1.livejournal.com/160163.html, о своей операционной системе ANDOS http://ammo1.livejournal.com/162719.html и о Бкшном бизнесе http://ammo1.livejournal.com/167165.html), но хотелось приобщиться и к "большим и настоящим" компьютерам.

Покупать компьютер мне было не по карману, поэтому я решил собрать компьютер сам, совершенно не представляя, как это делать. Это сейчас есть интернет и всегда можно поискать ответы на любые вопросы, а тогда скудными источниками информации были друзья и продавцы на рынке.

Собирая компьютер, я экономил на всём.
Я купил советский корпус-Desktop, который оказался слегка нестандартным, но безымянная материнская плата с 286 процессором в него всё-таки влезла.

В плату втыкалась здоровенная мультикарта с портами COM, LPT, контроллер дисководов и жёсткого диска MFM, а также видеокарта.



Collapse )
Orange

Малайзия открылась для российских туристов

В наши времена, когда всё больше стран полностью отказываются принимать туристов из России и значительно усложняется и дорожает получение виз, Малайзия с 1 августа 2022 сняла все ограничения на въезд.



Collapse )
Orange

Обзор: PUPPYOO T11 Mate - беспроводной вертикальный пылесос с мультициклоном

В продаже появляется всё больше мультициклонных пылесосов. Известный китайский производитель Beijing Puppy Vacuum Cleaner Group выпустил новую модель T11 Mate, которую я внимательно изучил.



Collapse )